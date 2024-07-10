"Я зможу з цим жити": Світоліна про турнір Grand Slam

Українська тенісистка Еліна Світоліна розповіла про свій емоційний стан перед іграми. Спортсменка заявила, що почала підходити до матчів з більшою легкістю.

Третя ракетка світу за версією WTА Еліна Світоліна розповіла про те, як вона виходить на корт. Тенісистка сказала, що перед грою вона відкидає всі думки.

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Еліна Світоліна перед іграми

Спортсменка розповіла про те, що в її житті відбувались визначні перемоги та важкі поразки. Вона радіє, що повернулась на той рівень, який у неї був.

Зараз я намагаюся бути більш розслабленою. Звісно, це непросто, але я намагаюся підходити до великих матчів більш розслаблено, ніби кажучи: мені не байдуже, але я не надто хвилююся. І знаєте, якщо в моєму житті не трапиться перемога на турнірі Grand Slam - це теж нормально, я зможу з цим жити. Я не буду мучити себе цим до кінця своїх днів. Тому для мене важливо залишатися розслабленою і зосередженою, і це, здається, працює. Я просуваюся далеко на "мейджорах", і сподіваюся, що зможу продовжити в тому ж дусі,

– заявила Еліна.

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла в чвертьфінал Вімблдона, перегравши за 55 хвилин китаянку Ван Сіньюй. Спортсменка провела 8 ейсів, зробила 4 брейки та змогла відіграти 3 брейк-поїнти.

До слова. Втретє за свою кар'єру українка вийшла у чвертьфінал Вімблдону. Також вона здобула 20 перемог на цьому корті.

В чвертьфіналі Вімбілдона, який відбувся сьогодні, 10 липня, о 15:30 за київським часом, Світоліна не змогла пробитись в півфінал. Еліна програла казахській спортсменці Олені Рибакіній – 3:6 та 2:6.