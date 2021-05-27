Вільярреал із рекордом здобув історичну перемогу у Лізі Європи: відео церемонії нагородження

Вільярреал та Манчестер Юнайтед 26 травня вирішували переможця Ліги Європи. Іспанський клуб вперше здобув перемогу у цьому європейському турнірі.

Емоцій тріумфаторів Ліги Європи

Переможця Ліги Європи було визначено лише у серії післяматчевих пенальті. Тут краще пробивали з 11 метрів футболісти клубу з Ла Ліги. Ключовим став удар голкіпера Манчестер Юнайтед Давіда Де Хеа, який він не зумів реалізував.

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Вільярреал переміг у фіналі лише по пенальті 11:10. Після зустрічі футболісти та тренерський штаб іспанців не стримував емоцій на футбольному полі. Гравці обрізали на пам'ять сітку воріт. А після церемонії нагородження підкидували вгору тренер Унаї Емері, який привів команду до тріумфу. Клуб вперше у своїй історії виграв трофей Ліги Європи. Для головного наставника команди цей кубок став вже четвертим у тренерській кар'єрі. До цього він тричі підіймав трофей із футболістами Севільї.

Вільярреал не лише став володарем трофею, а й повторив рекорд цього турніру. Він став лише сьомим клубом, який вигравав Кубок УЄФА або Лігу Європи без жодної поразки у сезоні.

Кому вдавалось таке досягнення

Тоттенхем (1971/1972)

Боруссія Менхенгладбах (1978/1979)

Гетеборг (1981/1982 та 1986/1987)

Аякс (1991/1992)

Челсі (2018/2019)

Найуспішнішим у цій когорті переможців є шведський Гетеборг, який двічі повторяв рекорд. Вільярреал у сезоні-2020/2021 у груповому етапі обійшов Маккабі (Ізраїль), Сівасспор (Туреччина) та Карабах (Азербайджан). Вийшовши з групи іспанська команда здолала австрійський Зальцбург, київське та загребське Динамо та Аякс з Нідерландів.

Церемонія нагородження переможця Ліги Європи: відео