Не його провина, – Анчелотті прокоментував гру Луніна в матчі з чотирма пропущеними голами

У неділю, 19 травня, відбулися поєдинки 37 туру іспанської Ла Ліги. В одному з них Вільярреал вдома приймав мадридський Реал.

Команди пішли на перерву за рахунку 1:4. Проте у другому таймі господарі здійснили камбек і фінальний свисток зафіксував феєричну нічию 4:4.

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Повна підтримка українцю

У цьому матчі ворота "вершкових" захищав Андрій Лунін. На післяматчевій пресконференції Карло Анчелотті прокоментував виступ українця й розповів, чи звинувачує він голкіпера у втраті перемоги.

Мені сподобалась його гра, він нічого не міг вдіяти в моментах з пропущеними м’ячами. Він провів хорошу гру після перерви. Ці голи, очевидно, не його провина,

– сказав тренер Реала.

Зазначимо, що вже 1 червня відбудеться фінал Ліги чемпіонів, в якому мадридський Реал зустрінеться з дортмундською Боруссією. Український голкіпер ризикує не зіграти в цьому матчі через відновлення від травми Тібо Куртуа. Більшість іспанських ЗМІ повідомляють, що місце у воротах на вирішальний матч сезону займе саме бельгієць.

Звернення до Луніна

За інформацією Defensa Central, на тлі цих розмов Карло Анчелотті провів розмову з Андрієм Луніним. Тренер вкотре зазначив, що ще не прийняв остаточне рішення та заявив, що розраховує на українського голкіпера у фіналі.

Я ще не прийняв рішення, хто зіграє проти Боруссії. Ти потрібен мені у фіналі в найкращому вигляді. Без тебе ми не були б на "Вемблі",

– сказав Анчелотті.

. Перед фіналом ЛЧ "вершкові" проведуть ще один поєдинок у Ла Лізі. Він відбудеться 25 травня на "Сантьяго Бернабеу". Стартовий свисток пролунає о 22:00.

Нагадаємо що в нинішньому сезоні Андрій Лунін провів 31 матч за Реал у всіх турнірах, в яких пропустив 32 голи та 12 разів залишав свої ворота "сухими".