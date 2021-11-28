Два голи наприкінці матчу допомогли Барселоні знищити Вільярреал: відеоогляд гри
Джерело:24 канал
Вільярреал та Барселона 27 листопада зіграли у 15 турі Ла Ліги. Каталонський клуб здобув виїзну перемогу.
Вільярреал – Барселона 1:3
Голи: Чуквуезе, 76 – де Йонг, 48, Депай, 88, Коутінью, 90+4 (п)
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Першими загрозу у матчі створили господарі, але на шляху удару став голкіпер Барселони.Якщо у першому таймі команди не забили жодного голу, то так не скажеш про другу 45-хвилинку.
Щедрий тайм на голи
Вже по перерві гості відкрили рахунок у матчі. Депай завадив голкіперу забрати м'яч до рук після подачі з флангу, він долетів на дальню стійку, де вже де Йонгу потрібно було вже просто влучити у ворота. Що він і зробив.
Спершу суддя не зарахував взяття воріт, угледівши офсайд. Але після відеоперегляду вказав на центр поля – 0:1.
Після екватора першого тайму господарі зрівняли цифри на табло. Чуквуезе поміж двох захисників завершив швидку атаку Вільярреала – 1:1.
Вже наприкінці поєдинку каталонці вийшли вперед завдяки захиснику суперника. Оборонець головою намагався перервати передачу з глибини поля, але віддав прямо на хід Депаю. Нідерландець обіграв опікуна, голкіпер "жовтої субмарини" та закотив м'яч вже у порожні ворота – 1:2.
Вже у компенсований арбітром до зустрічі час Барселона заробила право на пенальті. Коутінью отримав по ногах у штрафному суперника – 11-метровий удар. До позначки підійшов сам постраждалий та легко забив третій гол каталонців у матчі – 1:3.
- Барселона здобула переконливу виїзну перемогу над Вільярреалом – 1:3.
- Після звитяги каталонський клуб із 23 очками посідає 7 місце.
- Їх суперник йде 12-м, маючи у своєму активі 16 балів.
Вільярреал – Барселона відеоогляд матчу