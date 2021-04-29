Вільярреал у важкому матчі з двома вилученнями переміг Арсенал: відео

Іспанський Вільярреал та англійський Арсенал 29 квітня зустрілися у першому півфінальному матчі Ліги Європи. Господарі поля здобули мінімальну перемогу.

Вільярреал – Арсенал 2:1

Гол: Трігерос, 5, Альбіоль, 29 – Пепе, 73 (пен.)

Вилучення: Капу, 80 – Себальйос, 57

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Вільярреал відкрив рахунок у матчі швидким голом. Чуквуезе отримав м'яч на фланзі, чудесним чином просочився крізь двох захисників Арсеналу і трішки відпустив від себе м'яч в штрафній гостей, Трігерос наблизився і встромив у дотик.

Відео голу Трігероса

Арсенал вперше пропустив, через всього 4 хвилини і 39 секунд – найбільш ранній період, коли вони пропускали в свої ворота в єврокубках, з тих пір, як Едінсон Кавані забив після 42 секунди від початків матчу проти ПСЖ в Лізі чемпіонів у вересні 2016 року.

На 29-й хвилині господарі подвоїли свою перевагу. Морено виграв повітря на межі воротарського, шикарно скинувши на дальню стійку. Рауль Альбіоль забив м'яч у порожній кут.

Відео голу Альбіоля

Згодом Арсенал мав змогу скоротити відставання, коли Хуан Фойт збив суперника у власному штрафному майданчику. Але згодом VAR скасував пенальті у ворота Вільярреалу.

Після перерви гості залишилися у меншості. Себальос був попереджений вдруге за накладку проти Парехо у чужій штрафній.

Втім, гостям, навіть граючи вдесятьох, вдалося відквитати один м'яч. На 73-й хвилині герой другого голу Вільярреалу Трігерос збив Сака в лівому фланзі своєї штрафної та заробив пенальті.

Пепе з пенальті пробив точно по центру воріт.

Відео голу Пепе

На 80-й хвилині склади команд стали рівними. Капу отримав другу жовту за фол проти Сака в лівому фланзі оборони.

У підсумку, Вільярреал зміг втримати перемогу над Арсеналом. Тепер доля путівки у фінал ЛЄ вирішиться у матчі-відповіді, який заплановано на 6 травня.

Вільярреал – Арсенал відеоогляд