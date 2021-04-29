Вільярреал – Арсенал: де дивитися онлайн матч 1/2 фіналу Ліги Європи

Іспанський Вільярреал і лондонський Арсенал у четвер, 29 квітня, зіграють перший матч 1/2 фіналу Ліги Європи. В Україні цей матч можна переглянути по телебаченню та онлайн.

Вільярреал – Арсенал: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

Поєдинок Вільярреал – Арсенал відбудеться на стадіоні "Олд Траффорд". Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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По телебаченню матч півфіналу Ліги Європи покаже телеканал "Футбол 2". Початок трансляції о 21:45.

Онлайн-трансляцію матчу Вільярреал – Арсенал можна переглянути на платформі Oll.tv. Але доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

На сайті каналу "Футбол" можна оформити разову підписку на 24 години за 62 гривні. Доступ до трансляцій матчу на один місяць обійдеться від 109 гривень на місяць (в залежності від наповненості пакета).

Також матч Вільярреал – Арсенал можна дивитися онлайн і на сервісі Megogo. Для цього потрібно мати підписку "Максимальна", вартість якої складає 197 гривень на місяць.