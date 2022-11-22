Про це Неко Вільямс написав на своїй сторінці у твіттер. Він подякував своїм партнерам по команді за підтримку.

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"Перемкнутись з плачу на матч було важко"

Валлієць написав, що перед матчем зі збірною США він отримав найстрашнішу новину у своєму житті. Його мама повідомила йому, що вночі помер дідусь.

Було важко перемкнутись з плачу на матч чемпіонату світу. Однак я витримав це завдяки підтримці своєї сім'ї та партнерів у збірній. Цю гру я присвячую саме дідусю,

– зазначив Вільямс.

Поєдинок між збірними США та Вельсу завершився нічиєю 1:1. На гол сина володаря "Золотого м'яча 1995" Джорджа Веа Тімоті у другому таймі з пенальті відповів Гарет Бейл. Для всіх гравців валлійської команди гра була дебютною на чемпіонаті світу, оскільки Вельс вийшов у фінальну стадію Мундіалю вперше з 1958 року.