Вімблдон-2021: Козлова та Цуренко покидають турнір

Представництво України на тенісному турнірі Вімблдон зменшилося удвічі після першого кола. Катерина Козлова та Леся Цуренко вибули з лондонського турніру.

Леся Цуренко відмовилася від участі у Вімблдоні. Українка 30 червня мала зіграти з Юлією Путінцевою з Казахстану.

До слова Світоліна витратила три сети, щоб подолати перше коло Вімблдону

Цуренко турбує хронічна травма плеча.

На жаль, не змогла пройти в друге коло й Катерина Козлова, яка поступилася білорусці Вікторії Азаренко.

Вікторія Азаренка – Катерина Козлова 2:0 (6:1, 6:3)

Колишня перша ракетка світу впевнено виграла першу партію. Азаренка зробила два брейки та розгромила українку. За перший сет Козлова не мала жодного брейк-пойнту.

У другій партії Козлова дала бій іменитій білорусці. Катерина програвала 5:1, але зуміла скоротити рахунок до 5:3. Однак у 9 геймі Козлова капітулювала на власній подачі та програла поєдинок.