Спадкоємець братів Кличків проведе бій у лютому: відомий суперник

31-річний український боксер Віктор Вихрист повернеться до рингу 25 лютого. Востаннє він боксував рік тому і програв.

Стало відомо, коли Віктор Вихрист проведе найближчий поєдинок. Український боксер надважкої ваги боксуватиме в Людвігсбурзі (Німеччина) 25 лютого.

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Вихрист – головна зірка вечора боксу в Людвігсбурзі

Суперником українця буде 37-річний аргентинський боксер Маркос Антоніо Армада. Поєдинок за участю Віктора Вихриста – головний бій вечора й триватиме десять раундів.

Маркос Антоніо Армада має за плечима 25 перемог та 12 поразок. Суперник українця – лівша, досить акивний в перших раундах та часто викидає небезпечні удари.

Віктор Вихрист востаннє боксував 11 лютого 2023 року в США. Тоді українець технічним нокаутом поступився кубинцеві Леньєру Перо у восьмому раунді.

Поразка від Перо – перша для Вихриста на професіональному рингу. На кону в тому поєдинку стояв пояс WBA Fedelatin Heavy.

Нагадаємо, що за свої габарити (зріст 196 см) і нокаутуючий удар Вихриста називають "спадкоємцем братів Кличків". Наступний бій стане для нього 12-м серед професіоналів.