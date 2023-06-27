"Будь-хто на його місці б йо**ув того клоуна-провокатора": Ванат отримав неочікуване виправдання

Неприємна ситуація із Владиславом Ванатом продемонструвала іншу сторону медалі. Дії футболіста можна все ж логічно пояснити.

Український коментатор Віктор Вацко вважає, що Владислава Ваната не варто засуджувати. Журналіст запевняє, що будь-хто інший вдіяв би так само на стороні футболіста.

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Не все так однозначно

Молодіжна збірна України прекрасно стартувала на Євро-2023, здолавши Хорватію (2:0) та Румунію (0:1). Попри те, що "синьо-жовтих" супроводжує успіх та позитив, оскільки низку футболістів уже встигли відзначити у Європі (Кащук та Таловєров, яким уже цікавлять німецькі клуби, потрапили у збірну першого туру, а Судаков, Бражко та Сич – другого), а УЄФА виокремив майстерність збірної України, все ж негативні епізоди на континентальному турнірі з нашої сторони були.

Зокрема, на останніх хвилинах переможного матчу проти Румунії, Владислав Ванат, який вийшов на поле із заміни, штовхнув свого опонента, за що отримав червону картку. На юного футболіста посипався шквал критики, оскільки він є одним із провідних гравців команди Руслана Ротаня, а вдіяв так бездумно. Проте на захист Ваната став український коментатор Віктор Вацко, який вважає, що на місце Владислава спершу потрібно поставити себе, а тоді судити гравця.

Те, що зробив румунський футболіст, не потрапило в трансляцію, нормальний повтор нам не показали. Ми толком навіть не побачили, що це саме Ванат його вдарив. Румун його провокував. І от те, як він спровокував, те, що він зробив. Зробив, а не сказав. Я впевнений, що більшість українських футболістів йому б за це "втащили". Як Ванат. Тут як в історії Зідан-Матерацці: кожен нехай обирає для себе сам – правильно тоді зробив Зідан, що йо**ув того провокатора, чи все ж потрібно вміти тримати емоції при собі. Повторюю – будь-хто із вас в такій ситуації теж дав би в бороду тому клоуну-провокатору,

– вважає Віктор Вацко.

Нагадаємо, що збірна України проведе матч за перше місце у квартеті з іспанцями, які також вийшли достроково з групи, 27-го червня. У чвертьфіналі "синьо-жовті" зустрінуться з представником групи D, де серед потенційних опонентів такі збірні, як Франція, Італія, Норвегія та Швейцарія (якщо Україна займе перше місце у групі, то потрапить на команду з другого місця квартету D або ж навпаки).