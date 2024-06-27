Не про таке Євро я мріяв, – Циганков відверто висловився про виліт України з чемпіонату Європи

Півзахисник збірної України, Віктор Циганков, прокоментував, виліт "синьо-жовтих" з Євро-2024. Футболіст опублікував відвертий пост у своєму інстаграмі.

У середу, 26 червня, відбулися вирішальні матчі квартету "Е" в груповому етапі на Євро-2024. За результатами матчу з Бельгією, збірна України не вийшла у плей-оф турніру, зайнявши 4 місце у групі.

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Що сказав Циганков про виліт України з Євро-2024

Півзахисник "синьо-жовтих" відверто розповів про своє розчарування.

"На жаль, не про таке Євро я мріяв. Готуватись стільки часу ментально та фізично, щоб на самому початку першої гри його закінчити…

Не має ніяких виправдань, тільки біль і розчарування. Хотілось подарувати позитивні емоції своїй сімʼї, друзям та українському народу, але цього не вдалось.

Попри все погане, що трапляється, чекаю наступного шансу, щоб почати знову. І до поки я граю у футбол, я не збираюсь здаватись. Тому що здаватись – це точно не про українців. І точно не про мене", – написав Циганков.

Також футболіст подякував усім за підтримку та висловив віру у подальші перспективи.

Нагадаємо, що у перших двох матчах на Євро-2024 збірна України поступилася Румунії (3:0) та перемогла Словаччину (2:1).