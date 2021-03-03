Травма перед Лігою Європи: лідер Динамо Циганков не зміг дограти матч Кубка України

Півзахисник Динамо Віктор Циганков отримав травму в матчі 1/4 фіналу Кубка України проти Колоса. Футболіст був замінений на Жерсона Родрігеса в середині першого тайму.

Деталі ушкодження Циганкова

Циганков у неігровому епізоді схопився за задню поверхню стегна і зашкутильгав. Вочевидь, у лідера "біло-синіх" м'язова травма.

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Після надання медичної допомоги Циганков без допомоги медиків покинув поле. Про тяжкість ушкодження поки що нічого не відомо.

Зазначимо, що Динамо 7 березня зіграє з Минаєм в УПЛ, а 11 числа команді належить перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи проти Вільярреала.

Існує ймовірність, що Циганков не встигне відновитися до цих матчів.