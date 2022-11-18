Циганков перевершив гольовий рекорд Реброва в Динамо

У четвер, 17 листопада, київське Динамо не без проблем обіграло Інгулець у перенесеному матчі 1-го туру УПЛ. Віктор Циганков став справжнім героєм киян.

Дубль лідера київського клубу приніс перемогу Динамо з рахунком 1:2. Перший гол Віктор забив із пенальті. Цей 11-метровий дозволив Циганкову внести себе у список рекордсменів "біло-синіх".

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Новий рекордсмен Динамо

25-річний правий вінгер забив свій 24-й гол в УПЛ із 11 метрів. Стільки ж лише у Сергія Реброва.

Однак Циганкову вдалось випередити легенду київського клубу. Віктору знадобилось для цього 27 пробитих пенальті, це лише на один удар менше, аніж зробив Ребров.

Трійку цікавого рейтингу замикає Діого Рінкон, який має у своєму активі 12 голів після 13 пенальті.

У топ-10 входять також: Андрій Ярмоленко, Олег Гусєв, Віктор Леоненко, Сергій Мізін, Артем Мілевський, Андрій Шевченко та Євген Похлєбаєв.

У новому сезоні Циганков відіграв 20 матчів, у яких відзначився 7 голами та 6 асистами.

До слова, перемога над Інгульцем дозволило Динамо впритул наблизитись до трійки призерів УПЛ. Підопічні Мірчі Луческу йдуть на 4-му місці, набравши 23 бали, а це на 3 пункти менше, аніж має третя Зоря.