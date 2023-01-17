Офіційно: Віктор Циганков перейшов в іспанську Жирону

Іспанська Жирона офіційно повідомила про підписання угоди з українським півзахисником Віктором Циганковим.

Віктор Циганков приєднається до Жирони негайно, а не буде чекати до закінчення контракту з київським Динамо.

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Угода Циганкова з Жироною розрахована на 4,5 роки – до літа 2027 року.

Динамо офіційно повідомило, що клуб отримає узгоджену компенсацію у розмірі 5 мільйонів євро та 50% від можливого подальшого трансферу гравця.

За Динамо Циганков провів 236 матчів у всіх турнірах, у тому числі 64 – в єврокубках. На рахунку Віктора – 94 голи, з яких 77 – у чемпіонатах України, 4 – в національному Кубку та 13 – на міжнародній арені.