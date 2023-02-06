"Циганков бачить дрібниці у грі": якою була реакція фанатів на дебют українця у Жироні

Двадцятий тур іспанської Ла Ліги приніс не одну сенсацію. Автором однієї з яких стала Жирона Віктора Циганкова.

Жирона на власному полі мінімально обіграла Валенсію 1:0. Єдиний та переможний гол у матчі забив Боха Гарсія на 63-й хвилині, пише 24 канал.

​Детальніше про гру Віктор Циганков дебютував за Жирону: команда переграла Валенсію та наблизилась до єврокубків

Як фанати оцінили дебют Циганкова

Віктор Циганков, який розпочав поєдинок із лави запасних, дебютував у футболці Жирони. Тренерський штаб довірив українцю 12 хвилин ігрової практики основного часу матчу. Колишній динамівець вийшов на заміну замість Івана Мартіна.

За отриманий час правий вінгер не відзначився результативними діями, не завдав жодного удару по воротах суперника, але допоміг команді втримати мінімальну перевагу у рахунку над Валенсією.

Уболівальники Жирони доволі посередньо оцінили дебют Циганкова у Ла Лізі. Але підтримали хлопця. Також у коментарях у клубних соцмережах доєднались багато українців. Усі привітали Віктора з першою офіційною грою у футболці іспанського колективу та побажали успіху.

Були й ті, хто розгледів у грі Циганкова шалений потенціал та вже навіть закохався у гру Віктора. Загалом фанати Жирони залишились задоволені грою українця, якому довірили не так багато часу, щоб розкритись, але просто щоб відчути смак Ла Ліги.

Багато фанатів не були багатослівними, а просто залишали синьо-жовті сердечка та смайлики українського прапора.

Реакція фанатів Жирони на дебют Циганкова

"Закоханий у нього. Він поведе нас у Європу"

"Циганков бачить дрібниці у грі"

"Гарний дебют! Тепер буде більше вогню"

"Є Циганков – є вечірка"

"Великий дебют Циганкова"

Жирона після перемоги над "кажанами" із 24 очками йде на 11-й позиції у таблиці Ла Ліги. До топ-10 відставання у 4 бали.

Нагадаємо, що Циганков перебрався у Жирону 17 січня 2023 року. Фінансові деталі клуби не повідомляли. За інформацією ЗМІ, Динамо отримає за Віктора 5 мільйонів євро плюс 20% від наступного продажу футболіста.

У наступному матчі Жирона зіграє на виїзді проти Кадіса (10 лютого о 22:00 за київським часом).