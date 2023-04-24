Патріотична позиція: український боксер відмовився від бою проти суперника з Білорусі

Український боксер Віктор Постол публічно проявив свою патріотичну позицію. Боєць відмовився виходити в один ринг проти представників ворожих країн.

За ухвалою уряду, українські спортсмени повинні бойкотувати змагання, де участь братимуть росіяни та білоруси. Натомість Віктор Постол і без того заявив, що не готовий боксувати проти суперників із країн-агресорів.

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Постол: Ми не будемо боксувати із росіянами й білорусами

За словами українського боксера, йому пропонували провести бій проти суперника з Білорусі. Але він одразу відповів відмовою. Наразі Постол підтримує форму та чекає наступного поєдинку. Віктор сподівається, що наприкінці літа зможе повернутись у ринг.

"Я підтримую спортивну форму і чекаю поєдинку. Сподіваюся, що він буде в цьому році. Можливо, це буде рейтинговий бій. Думаю, що це станеться наприкінці літа", – розповів Віктор.

Боксувати хотів би проти американця. Мені пропонували бій проти білоруса, але я одразу відмовився. Ми не будемо боксувати із росіянами й білорусами. Хочу відбоксувати в США з топовим боксером,

– заявив Постол.

Відзначимо, що у своєму останньому поєдинку Постол зазнав дострокової поразки від Гарі Антуана Рассела. У 10-му раунді рефері зупинив поєдинок після того, як Постол пропустив потужний удар.

Нагадаємо, що у 2015-му році Постол володів титулом WBC, але вже наступного року втратив чемпіонський пояс після поразки від Теренса Кроуфорда з США.