Викидали людей із машин, – український футболіст пригадав жахи окупації Донецьку

Український захисник запорізького Металурга Володимир Польовий згадав про події, що відбувалися у Донецьку в 2014 році. Футболіст у той час перебував з командою у самому епіцентрі подій.

У Польового залишилися неприємні спогади про Донецьк.

Дивіться також Троє українських бійців зазнали поранень на Донбасі: ворог гатив з артилерії

Пам'ятаю свій останній момент у Донецьку. О шостій ранку ми виїхали з бази Металурга у бік Дніпра чи Запоріжжя. Нас зупинили, перевірили, запитали куди – ми сказали, що спортсмени на збори й поїхали. Те, що було потім, розповідали хлопці – не дуже приємні спогади. Згадувати таке страшно не хочеться,

– почав він.

За словами футболіста, коли завершився чемпіонат і всі полетіли додому, начебто все нормально було. Але згодом легіонери вже не прилітали, лише українці. Легіонери приєдналися на зборах. Те, що відбувалося у березні, вони бачили. Вже потім почалися моторошні події.

"Просто посеред білого дня викидали людей із машин, забирали автомобілі та їхали – і все. Нічого не пояснювали, хай у машині на той момент жінки, чоловіки, діти, це нікого не цікавило", – розповів Польовий.

Війна на Донбасі: останні новини