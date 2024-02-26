Потужне повернення після поразки: Вихрист здобув дострокову перемогу з трьома нокдаунами – відео

У неділю, 25 лютого, у німецькому Людвігсбурзі відбувся вечір боксу. Його головною подією став бій українського суперважковаговика Віктора Вихриста й аргентинця Маркоса Антоніо Армади.

Це був перший поєдинок для українця з лютого 2023 року, коли Вихрист зазнав першої поразки в кар'єрі. За регламентом бій мав тривати 10 раундів, проте все закінчилося набагато швидше.

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Повне домінування українця

Український боксер здобув упевнену дострокову перемогу. Віктор володів великою перевагою та тричі відправив суперника до нокдауну на початку поєдинку.

Після перших двох падінь аргентинець зміг продовжити поєдинок, але в четвертому раунді вже після третього нокдауну вирішив не продовжувати поєдинок й рефері зафіксував тріумф українця.

Дивіться відеоогляд бою Вихрист – Армада

Зазначимо, що ще в одному поєдинку боксерського вечора в Німеччині український боксер хевівейту Ігор Шевадзуцький переміг 20-річного німця Едоніса Берішу, який відмовився від продовження бою вже після другого раунду.

. Перемога над 37-річним аргентинцем стала 12-м тріумфом Віктора Вихриста у 13 боях, 8 з них українець здобув нокаутом.