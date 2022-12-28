Вихованець Карпат загинув під час оборони Снігурівки: його тіло повернули через 8 місяців

Гриць Добуш загинув у березні під час бою з російськими фашистами у Миколаївській області. Прощання з Героєм України заплановане на 29 грудня.

Україна продовжує боротьбу за власну незалежність у війні проти Росії. Наша країна втрачає своїх героїв, які пішли захищати Батьківщину від окупантів. На фронт відправились також багато людей зі світу спорту.

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Про чергову втрату повідомив футбольний клуб Карпати та Спілка української молоді на своїй сторінці у фейсбук. У боях за Снігурівку загинув Гриць Добуш.

Вихованець львівського клубу ще в лютому пішов захищати Батьківщину від російських загарбників. У складі ЗСУ Гриць служив у 80-ій Львівської десантно-штурмової бригади.

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Разом з побратимами він обороняв Херсонську та Миколаївську області від окупантів. 19 березня Добуш загинув під Снігурівкою, але значився втраченим без вісті. Лише після деокупації регіону його тіло знайшли та доставили у Львів.

На момент смерті Грицю Добушу було 30 років. Похорон запланований на 29 грудня у Гарнізонному Храмі Святих Апостолів Петра і Павла. Початок – об 11:00. Світла пам'ять Герою України...