Вихід до вісімки кращих збірних Європи – це величезний успіх, – Ребров про збірну України

Колишній нападник збірної України, а тепер тренер Сергій Ребров поділився своїми враженнями про виступ "синьо-жовтих" на Євро-2020. на цьому турнірі збірна України зуміла дійти до стадії чвертьфіналу.

Сергій Ребров високо оцінив виступ збірної України.

Я думаю, що вихід до вісімки кращих збірних Європи – це величезний успіх. Потрібно тільки подякувати тренерському штабу, футболістам, всій команді за таке досягнення. Остання гра, точніше її результат, може, і змастив якісь враження, але збірна Англії дуже сильна", – зазначив Сергій Ребров.

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Тренер також відзначив і те, що в команди появилася своя гра. Особливо це проявилося у матчі проти Швеції.

"Всі ми були в захваті від матчу українців зі Швецією. Там у нас на полі була справжня команда, яка діяла з максимальною віддачею і боролася за всю країну. Хоча не тільки боролася – вона розуміла, як грати", – переконаний Ребров.

А от гравців збірної України Ребров не виділяв. Все через те, що в збірної були різні матчі, різні суперники, відтак перед футболістами ставилися різні завдання.

"На такому турнірі багато що вирішує психологія і та впевненість, яку ти або отримуєш на початку матчу, або втрачаєш і не можеш потім її повернути. Я був в Бухаресті на грі проти Північної Македонії. У цьому матчі, як і в поєдинку зі Швецією, у нас все пішло непогано на самому початку. Проти македонців трохи змазали другий тайм, але я розумію, чому це сталося – на стадіоні була дуже висока вологість, і футболістам довелося непросто в фізичному плані", – розповів Ребров.

Натомість у матчах з Австрією та Англією впевненість з перших хвилин була у суперників. І українські футболісти не зуміли переломити хід поєдинків.

"Так було і з Нідерландами, але в цьому поєдинку наші хлопці змогли себе перебороти та ледь його не врятували. Зрозумійте, у нас молода команда – одна з наймолодших на турнірі, багато футболістів вперше потрапили на такий форум, і вони набралися колосального досвіду. Я бачу велику перспективу у цього колективу", – підсумував Сергій Ребров.

Ребров порівняв теперішню збірну України з командою 2006 року, за яку виступав він. Тоді команда зуміла пробитися у чвертьфінал чемпіонату світу.

"На цьому чемпіонаті Європи збірна України показала, що вміє грати в футбол. На попередніх форумах, в тому числі і на чемпіонаті світу в 2006 році, ми менше контролювали м'яч, менше проводили позиційних атак. Але зараз з'явилася структура гри, змінилося її розуміння, і це для нас великий плюс і, на мій погляд, головний висновок", – відзначив Ребров.