Виграю в Усика, тому що я повинен, у мене немає іншого виходу, – Ентоні Джошуа

Чемпіон світу відразу за трьома версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа налаштовується на перемогу в бою з Олександром Усиком. Джошуа пране пройти українця, щоб якнайшвидше провести бій за звання абсолютного чемпіона світу.

Джошуа: Я повинен захистити свої титули

Ентоні Джошуа розповів, що перед поєдинком з Усиком буде тренуватися з Беном Віттакером та олімпійською командою Великої Британії.

Це цікаво Усик випустив власну криптовалюту: фото

Я повинен захистити свої титули. Я буду тренуватися разом з Беном Віттакером і командою Великої Британії, готуючись до чемпіонського бою, поки ці хлопці готуються до Олімпійських ігор. Я виграю в Усика, тому що я повинен, у мене немає іншого виходу,

– сказав Джошуа.

Британець сподівається, що в наступному поєдинку після зустрічі з Усиком він битиметься за всі титули у важкій вазі.

"А потім я перейду до наступного бою за титул абсолюту. Отже, ми знову на шляху до титулу абсолютного чемпіона, і я підтримую олімпійських хлопців. Сподіваюся, наступний мій бій буде за звання абсолютного чемпіона. У 2021 та 2022 роках на боксерську арену буде звернено багато уваги", – зазначив боксер.

Потенційним суперником Джошуа у бою за звання абсолютного чемпіона світу буде Тайсон Ф'юрі або Деонтей Уайлдер. Вони проведуть свій бій 24 липня. Джошуа вважає, що Ф'юрі захистить титул WBC.

Я не думаю про бій Ф'юрі – Уайлдер. Але Ф'юрі виграв останній бій, так що я віддаю перевагу йому, бо ти настільки хороший, як твій останній виступ. Удачі їм обом,

– резюмував британець.

Усик – Джошуа: що відомо про бій