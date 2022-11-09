"Шойгу, що з лицем": Беленюк яскраво прокоментував можливий вихід росіян з Херсону
9 листопада 2022 , 20:31Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Жана Беленюка
Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби з іронією висловився про черговий російський "жест доброї волі". Жан нагадав, що Херсон був, є і буде українським містом.
Сьогодні командувач окупантів Сергій Суровікін та міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосили про вивід військ з Херсона. Російські фашисти вирішили сконцентрувати оборонні сили на лівобережній частині області.
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Ця новина викликала велику надію на швидке звільнення міста від загарбників. Таке рішення окупантів прокоментував у себе в телеграм народний депутат України та олімпійський чемпіон Жан Беленюк.
Херсон – це Україна! Шойгу, що з лицем? Слава ЗСУ,
– написав Жан.
Що відомо про вихід росіян з Херсону:
- До слова, зранку доєднався до "хороших рускіх" гауляйтер Херсона Кирило Стремоусов. Російські змі повідомляють, що колаборант загинув під час ДТП із вантажівкою.
- Втім українська влада закликає не вірити заявам окупантів про відвід військ з Херсона. Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявляє, що не бачить ознаків звільнення міста. Навпаки, окупанти посилюють оборону Херсона за рахунок мобілізованих.
- До слова, у росіян "підгорає" через відведення військ з Херсона, адже їх запевняли, що "Росія в Херсоні назавжди". Громадяни фашистської країни шоковані діями командування та дивуються, для чого було тоді взагалі заходити в місто, щоб потім "здати" його.
- Нагадаємо, що український обласний центр знаходиться під окупацією Росії вже більше восьми місяців.