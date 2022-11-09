"Шойгу, що з лицем": Беленюк яскраво прокоментував можливий вихід росіян з Херсону

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби з іронією висловився про черговий російський "жест доброї волі". Жан нагадав, що Херсон був, є і буде українським містом.

Сьогодні командувач окупантів Сергій Суровікін та міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосили про вивід військ з Херсона. Російські фашисти вирішили сконцентрувати оборонні сили на лівобережній частині області.

До теми Росія заявила, що виводить війська з Херсону

Ця новина викликала велику надію на швидке звільнення міста від загарбників. Таке рішення окупантів прокоментував у себе в телеграм народний депутат України та олімпійський чемпіон Жан Беленюк.

Херсон – це Україна! Шойгу, що з лицем? Слава ЗСУ,

– написав Жан.

Що відомо про вихід росіян з Херсону: