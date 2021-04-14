Відсторонена за допінг Даяна Ястремська потрапила до заявки Ролан Гаррос

Одразу три українські тенісистки увійшли до заявочного списку Відкритого чемпіонату Франції - Ролан Гаррос. Серед них і Даяна Ястремська, яка відсторонена від змагань через провалений допінг-тест.

Загалом в заявці основного турніру Ролан Гаррос з українок опинилися Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Марта Костюк.

Оце так Українські тенісистки опустилися в світовому рейтингу WTA

Також на четвертому місці в альтернативному списку на потрапляння в основну сітку перебуває Катерина Козлова, яка скористалася "захищеним" рейтингом (№104).

Щодо Даяни Ястремської, то невідомо, чи вона зможе виступити на турнірі. Адже вона поки відсторонена від виступів після позитивного результату на допінг. У січні Незалежний трибунал ITF відхилив клопотання українки на зняття відсторонення. В лютому Ястремська подала апеляцію до Спортивного арбітражного суду, але вона також була відхилена. Через це Ястремська пропустила перший турнір серії Grand Slam у 2021 році – Australian Open.

Нагадаємо, організатори Ролан Гаррос вирішили на тиждень пізніше провести турнір. Матчі кваліфікації відбудуться з 24 до 28 травня, а основна сітка стартує 30 травня. Фінал запланований на 13 червня. До цього матчі основної сітки мали тривати з 23 травня до 6 червня.