"Рішення про відставку стало несподіванкою": Суркіс тепло попрощався з Луческу

Президент київського Динамо Ігор Суркіс прокоментував відставку головного тренера команди Мірчи Луческу. Найближчим часом керівництво клубу оголосить про новий тренерський штаб.

Матч українського дербі Динамо – Шахтар (0:1) став останнім в тренерській кар'єрі Мірчи Луческу. Символічно, що румунський фахівець обрав для прощання поєдинок двох команд, яким віддав 15 років свого життя.

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Суркіс: Мірча Луческу – великий тренер

Президент київського Динамо Ігор Суркіс відреагував на рішення Луческу. Для керівника "біло-синіх" це стало повною несподіванкою. Проте Ігор Михайлович схвалив відставку Містера та подякував за роки роботи в клубі.

"Мірча Луческу – великий тренер, який багато чого досяг і в українському, і в європейському футболі. Не приховую, його рішення про відставку з посади головного тренера стало для нас несподіванкою.

Луческу завжди користувався повагою та довірою нашого клубу, я щиро вдячний Містеру за його роботу в київському Динамо. На тому шляху, який ми пройшли разом, були і перемоги, і досягнення, Луческу залишався з клубом у цей тяжкий воєнний час.

Проте Динамо рухається далі. Найближчим часом ми повідомимо, хто очолить тренерський штаб нашої команди. Завдання, яке я ставлю перед колективом, не змінюється – ми зобов'язані виграти чемпіонат!

Мірчі Луческу та його родині бажаю здоров'я та благополуччя", – йдеться у коментарі Ігоря Суркіса.

Таким чином, попри поразку від головного конкурента та невдалі останні матчі керівництво Динамо не змінило завдання на сезон. "Біло-сині" продовжать боротьбу за "золото" чемпіонату України. Після 10 зіграних матчів кияни займають 7-му сходинку, відстаючи від лідера Кривбасу на 10 очок. Проте в "біло-синіх" є ще три незіграні поєдинки.

Свій наступний матч вже з новим тренерським штабом Динамо зіграє 12 листопада. Суперником киян буде лідер УПЛ криворізький Кривбас.