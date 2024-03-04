"Я не чув нічого хорошого": відомий журналіст прокоментував чутки про перехід Мудрика в Арсенал

Британський журналіст Дін Джонс прокоментував чутки про перехід українського вінгера Михайла Мудрика з Челсі в лондонський Арсенал. Він назвав це абсурдом.

Журналіст розкритикував українського вінгера. Він заявив, що не чув позитивних відгуків про Мудрика відтоді, коли він опинився в Челсі.

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Що сказав журналіст про Мудрика

"Це звучить абсурдно, що Арсенал зараз хоче підписати Мудрика. Я не бачу варіантів, щоб ця угода була успішною для всіх. У цьому немає особливого сенсу. Я не чув нічого хорошого про Мудрика відтоді, як він прийшов у Челсі. Хоча, думаю, на це є деякі причини", – сказав він.

ЗМІ писали, що Арсенал визначився щодо підписання Мудрика

, що у нинішньому сезоні Мудрик провів 27 матчів у всіх турнірах, у яких забив 5 голів і віддав 3 результативні передачі.

Останнім часом з'явилася інформація про можливий перехід Мудрика з Челсі влітку. Серед зацікавлених сторін вказується лондонський Арсенал.

Проте, навіть якщо Михайло виразить бажання перейти до Арсеналу, такий трансфер влітку вважається малоймовірним. Арсенал задоволений гравцем Леандро Троссаром, якого придбали за менші кошти після невдачі з Мудриком. Все вказує на те, що Михайло залишиться в Челсі, повідомляє TeamTalk.

Зауважимо, що Арсенал майже підписав Мудрика рік тому, але в січні 2023 року Челсі випередив "канонірів", витративши 70 мільйонів євро на трансфер.