Відомий український біатлоніст Бригадир здав позитивний допінг-тест

Український біатлоніст Руслан Бригадир склав позитивний тест на допінг. Він датований ще 27 березня цього року.

У сечі Бригадира виявлено речовину, яка знаходиться у забороненому списку WADA. Починаючи з 20 грудня Бригадир тимчасово відсторонений від змагань та тренувальних зборів до з'ясування обставин.

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Цього сезону Бригадир представляв Україну на етапах Кубка IBU.

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