Відомий український біатлоніст Бригадир здав позитивний допінг-тест

21 грудня 2021 , 16:55
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Джерело:

biathlon.com.ua

Український біатлоніст Руслан Бригадир склав позитивний тест на допінг. Він датований ще 27 березня цього року.

У сечі Бригадира виявлено речовину, яка знаходиться у забороненому списку WADA. Починаючи з 20 грудня Бригадир тимчасово відсторонений від змагань та тренувальних зборів до з'ясування обставин.

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Цього сезону Бригадир представляв Україну на етапах Кубка IBU.

Поганий дзвоник перед Олімпіадою

  • Олімпійські ігри 2022 відбудуться 4 – 20 лютого. Біатлонні гонки триватимуть у Пекіні з 5 до 19 лютого.
  • Всього збірна України з біатлону здобула 5 медалей в історії Олімпійських ігор. Всі нагороди здобули жінки.
  • Представники чоловічої збірної України ніколи не ставали призерам Олімпіад.

 

 

 

 

 

 

Автор: Юрій Семенюк