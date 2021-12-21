Відомий український біатлоніст Бригадир здав позитивний допінг-тест
21 грудня 2021 , 16:55Читать новость на русском
Джерело:biathlon.com.ua
Український біатлоніст Руслан Бригадир склав позитивний тест на допінг. Він датований ще 27 березня цього року.
У сечі Бригадира виявлено речовину, яка знаходиться у забороненому списку WADA. Починаючи з 20 грудня Бригадир тимчасово відсторонений від змагань та тренувальних зборів до з'ясування обставин.
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Цього сезону Бригадир представляв Україну на етапах Кубка IBU.
Поганий дзвоник перед Олімпіадою
- Олімпійські ігри 2022 відбудуться 4 – 20 лютого. Біатлонні гонки триватимуть у Пекіні з 5 до 19 лютого.
- Всього збірна України з біатлону здобула 5 медалей в історії Олімпійських ігор. Всі нагороди здобули жінки.
- Представники чоловічої збірної України ніколи не ставали призерам Олімпіад.