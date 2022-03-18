Відомий російський коментатор прийняв українське громадянство
18 березня 2022 , 14:27Читать новость на русском
Джерело:gameinside.ua
Російський коментатор Михайло "okpoxа" Шмигель став громадянином України. Не дивлячись на те, що Михайло народився в Росії та прожив там багато років, останнім часом він проживав та працював в Україні в студії Maincast.
Проявив свою позицію
У своєму твітері Михайло виклав скрін з додатку Дія, в якому вказано, що він являється громадянином України.
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Зазначимо, що це не перший випадок, коли відомі кіберспортивні діячі змінюють російське громадянство на українське. До цього аналогічно вчинив олдскульний та всім відомий коментатор Ігор Сопов.