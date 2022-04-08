Відомий інсайдер назвав дату реваншу Усик – Джошуа

Журналіст Ден Рафаел повідомив у своєму твітері, коли відбудеться реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Поєдинок можуть провести у Саудівській Аравії.

Бій може відбутися в липні

За словами інсайдера, бій може відбутися 23 липня 2022-го року. Раніше ймовірною датою другого поєдинку Усика та Джошуа називалося 25 червня.

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Поєдинок-реванш між об’єднаним чемпіоном у важкій вазі Олександром Усиком і колишнім дворазовим володарем чемпіонського титулу в важкій вазі Ентоні Джошуа, який планувався на 25 червня, ймовірно, не відбудеться. Натомість поєдинок запланований на 23 липня, повідомляє джерело, яке знає дату,

– написав журналіст.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Усик перебував у лавах територіальної оборони. Згодом спортсмен вирішив виїхати з країни, аби підготуватися до поєдинку проти Джошуа.

7 квітня Олександр повідомив, що розпочав підготовку до реваншу.

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