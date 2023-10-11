Довбик у трійці, а лідеру Циганкову виплачують вдвічі менше: відомі зарплатні гравців Жирони

Стали відомі заробітні плати гравців сенсаційного каталонського колективу. Високе місце в переліку знайшлося й українським виконавцям.

Артем Довбик отримує третю найвищу зарплатню в Жироні. Віктору Циганкову виплачують вдвічі менше.

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Зірки команди

Каталонський колектив, котрий сенсаційно увірвався у нинішній сезон в Ла лізі (посідає наразі другу сходинку в іспанському чемпіонаті), прикував до себе увагу усіх дотичних до футболу людей. Зокрема, іспанський сайт Capalogy вирішив опублікувати заробітні плати гравців Жирони. Як виявилось, українські футболісти далеко не пасуть задніх у цьому плані в стані "червоно-білих".

Варто відзначити, що найбільше заробляє в Жирони орендований з Барселони центральний захисник Ерік Гарсія – понад 115 тисяч євро на тиждень або 6 мільйонів євро на рік ("чистими" 2 880 000 євро). Цікаво, що Артем Довбик, який перебрався до каталонського колективу лише цього року, потрапив у трійку найоплачуваніших гравців команди (зі 48 тисячами євро на тиждень або 2,5 мільйони євро на рік, 1,2 мільйони "чистими").

До того ж один із лідерів команди Віктор Циганков опинився на високих позиціях, проте не у провідних у плані зарплатні. Вінгер розташувався на шостій сходинці, оскільки отримує майже 27 тисяч євро на тиждень, 1,4 мільйони євро на рік (670 тисяч "чистими"). Також варто відзначити, що колишній гравець Динамо є єдиним виконавцем у Жироні, у котрого прописані певні бонуси (280 тисяч євро).

Найоплачуваніші гравці Жирони

Ерік Гарсія – 6 мільйонів євро

Давід Лопез – 3,5 мільйони євро

Артем Довбик – 2,5 мільйони євро

Дейлі Блінд – 2 мільйони євро

Порту – 1,8 мільйонів євро

Віктор Циганков – 1,4 мільйони євро

Крістіан Стуані – 1,2 мільйони євро

. Віктор Циганков перебрався до каталонського колективу за 5 мільйонів євро, а Артем Довбик – за 7,75. Вінгер провів за Жирону уже 27 поєдинків, в яких відзначився 4 голами та 7 асистами (1 плюс 1 цього сезону). Нападник, у свою чергу, зіграв у 9 матчах, забив 3 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.