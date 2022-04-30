Відома нідерландська велогонщиця вийшла з чотиримісячної коми

3-разова чемпіонка світу з перегонів Емі Пітерс серйозно травмувалася під час тренування наприкінці грудня 2021 року. Медикам довелося перемістити спортсменку у стан медичної коми.

Стан Пітерс покращився

Велогонщиця перебувала в медичні комі протягом чотирьох місяців. Зазначають, що спортсменка прийшла до тями й зараз може "трохи комунікувати невербально".

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Емі впізнає людей, розуміє, що їй кажуть, та здатна виконувати дедалі більше завдань,

– зазначають лікарі.

Наразі медики не можуть точно визначити залишкові симптоми й те, які навички збереже Емі внаслідок мозкової травми.

Трагічний інцидент трапився під час зборів нідерландської збірної. 23 грудня 2021 року Пітерс впала під час тренувань та зазнала серйозних травм.

Велосипедистку оперативно госпіталізували на літаку. Їй зробили операцію на голові.

Що відомо про велосипедистку