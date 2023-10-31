Невчасно травмувався: коли чекати повернення Мудрика на футбольне поле

У перший день листопада англійські клуби проведуть свої матчі 1/8 фіналу Кубка англійської ліги. Свій поєдинок проведе й лондонське Челсі.

Лондонський клуб прийматиме Блекберн, який виступає у Чемпіоншипі. Поєдинок розпочнеться 1 листопада о 21:45 (за київським часом). Навряд у цьому поєдинку участь візьме Михайло Мудрик.

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Термін повернення

Українець вже пропустив попередню гру "синіх" проти Брентфорда в АПЛ, у якому команда Маурісіо Почеттіно несподівано зазнала поразки від Брентфорда Єгора Ярмолюка 0:2.

Цю гру 22-річний лівий вінгер пропустив через травму. Мудрик лише набрав гарну форму та роззабивався, як потрапив у лазарет "аристократів". За інформацією Челсі, Михайло продовжує свій процес відновлення. Тому вряд допоможе команді у рамках 1/8 фіналу Кубка ліги.

За словами головного тренера "синіх", Мудрик має усі шанси повернутись до лондонського дербі в АПЛ проти Тоттенхема, яке відбудеться вже 6 листопада.

Що не скажеш про його партнера по команді Крістофера Нкунку, який поки що ще не готовий вийти на футбольне поле в офіційному матчі.

Нагадаємо, що Челсі після 10-ти турів йде лише на 11-му місці, набравши 12 балів.

Відзначимо, що Мудрик провів у поточному сезоні-2023/2024 вже 9 поєдинків, у яких забив 2 голи.