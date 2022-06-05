Відновимо чемпіонат під бомбами, – президент УАФ розповів про старт футбольного сезону в Україні

Українські прихильники футболу матимуть змогу знову відчути, яким було довоєнне життя. УАФ спільно з Володимиром Зеленським ухвалили рішення щодо нового сезону у нашій країні.

Павелко: Будемо грати на всіх рівнях

Президент УАФ Андрій Павелко розповів про серйозну розмову з главою країни Володимиром Зеленським. Сторони зачепили питання нового футбольного сезону в Україні.

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Голова Української асоціації футболу запевнив, що футбол зможе хоча б трішки принести позитивні емоції у життя українців та відірвати від негативної інформації, війни проти ворога.

"Ми говорили про те, що футбол має дуже велику силу, щоб допомогти людям думати про майбутнє, тому що зараз люди, звичайно, не в доброму гуморі. Вони – в найгіршому настрої. Говорили, як зробити, щоб футбол допоміг нам думати про майбутнє", – розповів президент УАФ.

У розмові Павелко та Зеленський дійшли до згоди відновити футбольний сезон у нашій країні. У серпні 2022 року розпочнеться сезон в усіх футбольних лігах України, виключенням не стане жіночий чемпіонат.

Тому ми разом із Володимиром Зеленським ухвалили рішення, що в серпні відновимо чемпіонат України. Будемо грати на всіх рівнях: УПЛ, Перша ліга, Друга ліга, жіночий чемпіонат. На всіх рівнях ми розпочнемо у серпні. Рішення ухвалено спільно з главою України,

– додав Павелко.

"Відновимо чемпіонати під час воєнного стану в Україні, під бомбами"

Президент Асоціації вже повідомив про таке рішення главу УЄФА Александера Чеферіна та президента ФІФА Джанні Інфантіно. Українська сторона розраховує на їх підтримку.

Я повідомив Чеферіну та Інфантіно, що ми відновимо чемпіонати під час воєнного стану в Україні, під бомбами. Ми розраховуємо на їхню підтримку, обговорюємо деталі. Також обговоримо з нашою військовою радою та урядом, як це безпечно все організувати,

– підсумував Павелко.

Нагадаємо, що футбольний сезон-2021/2022 в Україні був достроково закінчений. Команди встигли провести перше коло та вже готувались до початку другої частини чемпіонату. Але повномасштабне вторгнення Росії в нашу країну кардинально змінило життя українців.

Клуби закінчили сезон на тих місцях, на яких зупинились у першому колі. Лідером чемпіонат завершив донецький Шахтар, другу позицію посіло київське Динамо, трійку замкнуло Дніпро-1.