Відкрийте свої серця для мого народу, – Шевченко закликає італійців допомогти біженцям з України

Андрій Шевченко ледь не одним із перших почав говорити про звірства російської армії на території України. Екснаставник збірної продовжує війну на інформаційному фронті.

"Не можу без сліз дивитися на те, що відбувається з моєю країною"

Мама та сестра Шевченка залишилися в Києві. Він зазначає, що вони не хочуть виїжджати з країни.

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"Моя мама, моя сестра та інші мої родичі ще в Україні, я з ними щодня розмовляю. Це був їхній вибір — залишитися. Я не можу без сліз дивитися на те, що відбувається з моєю країною. Вони розповідають мені правду про те, що відбувається в Україні, про бомбардування міст, вбивства дітей і літніх осіб", – сказав Шевченко.

Колишній наставник національної команди переконаний, що зупинити війну можна дипломатичним шляхом.

Ми повинні спробувати переконати Росію припинити вогонь, знайти дипломатичне рішення і зупинити цю війну,

– зазначив Андрій Миколайович.

Також Шевченко звернувся до всіх італійців, аби вони допомагали біженцям, які вимушено покинули свої домівки.

"Коли я приїхав до Італії, країна відкрила для мене своє серце. Ви змусили мене почуватися одним із вас, і я відчуваю, що це мій другий дім.

Тепер я прошу вас: відкрийте свої серця для мого народу, ми потребуємо вашої допомоги… Нехай вони відчувають себе так, як ви змусили мене відчувати. Я знаю, що ви прихильно ставитесь, але я прошу більшого.

Зеленський — великий президент, який веде нас за нашу незалежність і нашу свободу", – додав Шевченко.