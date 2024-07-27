На церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024 Південну Корею представили як КНДР
Джерело:Reuters
Під час церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор 26 липня у Парижі спортсменів із Південної Кореї оголосили представниками Корейської народно-демократичної республіки, тобто Північної Кореї. Корейський олімпійський комітет звернувся до організаторів.
У Кореї попросили, аби така помилка більше не повторювалася. Організатори Ігор перепросили у корейських представників за свою помилку.
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У Міжнародному олімпійському комітеті попросили вибачення
На відкритті Олімпійських ігор, коли човен із південнокорейською делегацією проходив по Сені, диктор оголосив її французькою та англійською мовами як Корейську народно-демократичну республіку. Так офіційно називається Північна Корея. Той самий вступ був використаний і під час представлення делегації КНДР.
Південна Корея висловила жаль з приводу того, що її делегація спортсменів на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі в п'ятницю була представлена як від конкурента Північної Кореї, і зажадала від організаторів гарантій, що помилка більше не повториться,
– пише Reuters, посилаючись на заяву національного олімпійського комітету Південної Кореї.
Заступник міністра спорту та культури Південної Кореї Джанг Міран, який якраз перебував у Парижі, захотів зустрітися із президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом. Там уже принесли "глибокі вибачення".
Ми висловлюємо жаль, що країна була представлена як Північна Корея на церемонії відкриття Паризьких Олімпійських ігор, коли в'їжджали спортсмени Республіки Корея,
– йдеться в повідомленні комітету.
Додамо, що до складу делегації Південної Кореї входять 143 спортсмени. Вони виступлять у 21 виді спорту. Північна Корея ж повернулася на Ігри вперше після Ріо-2016 і відправила 16 спортсменів.
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