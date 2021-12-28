Відіграв 4 роки в Україні: ексгравець Шахтаря стане спортивним директором клубу з Росії

Генріх Мхітарян вже знає, чим буде займатись після завершення кар'єри. Колишній футболіста Шахтаря переїде у російський чемпіонат.

Вже має роботу після завершення кар'єри

32-річний футболіст ще не завершив кар'єру футболіста, але вже має нову роботу після того, як повішає бутси на цвях. Генріх Мхітарян, який віддав чотири роки своєї кар'єри українським клубам, перебереться у клуб із Росії.

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Півзахисник Роми вдарив по руках із босами Краснодару щодо майбутньої співпраці. Після завершення футбольної кар'єри вірменин стане спортивним директором російської команди.

Мхітарян погодився лише на такий розвиток подій. Адже у планах Генріха немає бажання виступати за росіян у якості футболіста.

Наразі невідомо, наскільки довгою буде ще кар'єра 32-річного атакувального півзахисника. Мхітарян має чинну угоду з італійської Ромою, яка розрахована до кінця червня 2022 року. Футболіст прийшов у клуб у вересні 2020-го, перейшовши з лондонського Арсенала.

У сезоні-2021/2022 у футболці "вовків" відіграв 23 матчі, у яких забив 2 голи та зробив 5 асистів.

Рома після 19 турів йде шостою у таблиці Серії А, маючи у своєму активі 32 очки.

Кар'єра Мхітаряна в Україні