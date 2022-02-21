Відвантажили 6 м'ячів: дортмундська Боруссія познущалася над менхенгладбахською у дербі
21 лютого 2022 , 07:44Читать новость на русском
У неділю, 20 лютого, в рамках 25 туру Бундесліги Боруссія Дортмунд приймала Боруссію Менхенгладбах. Матч завершився перемогою господарів із рахунком 6:0.
Боруссія Д – Боруссія М 6:0
Голи: Ройс, 26, Мален, 32, Вольф, 70, Мукоко, 74, Ройс, 81, Джан, 90 (пен.)
Дивіться також МЮ уник ганьби в матчі проти Лідса, пропустив двічі за 58 секунд: ексгравець Шахтаря врятував їх
"Джмелі" у першому таймі забили супернику два голи. Забиті м'ячі на рахунку Ройса та Малена, повідомляє 24 канал.
У другій половині зустрічі господарі "притулилися" до воріт і віддали м'яч супернику, проте команда на контратаках зуміла забити третій, четвертий та п'ятий гол у матчі. Фінальну крапку у цій зустрічі поставив Емре Джан, забивши на 90+1 хвилині з пенальті.
- "Жовто-чорні" посідають друге місце у Бундеслізі. Менхенгладбах на 13-й позиції.
- У наступному турі дортмундці зіграють із Аугсбургом. Менхегладбахська команда зустрінеться із Вольфсбургом.