Одним ударом: відео сенсаційного "нокауту", який позбавив українця Хижняка "золота"

У суботу, 7 серпня, український боксер Олександр Хижняк приніс збірній України чергову срібну медаль. "Бронза" дісталася філіппінця Еуміру Феліксу Марсіаль, а "золото" – Еберту Консейсану з Бразилії.

Відео "нокауту"

Хижняк був у трьох хвилинах від олімпійського "золота". Боксер мав абсолютну перевагу за рішенням суддів, проте пропустив удар від бразильця, після якого суддя відрахував йому нокаут.

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Відео падіння Хижняка в олімпійському фіналі-2020

Українець відразу ж схопився на ноги, що, можливо, стало його головною помилкою.

Побачивши, як боксер хитається на ногах, рефері прийняв рішення зупинити бій. Все-таки це не професійний бокс і тут на перше місце виходить здоров'я боксерів.

Український боксер наголосив після поєдинку, що не погоджується із рішенням суддів, вважаючи, що був здатен його продовжувати. Але у підсумку "золотом" нагородили його суперника – самому ж Хижнякові дісталося "срібло".