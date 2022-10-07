Суддя вигадав пенальті у матчі Верес – Металіст: відео грубої помилки арбітра

Рівненський Верес програв вдома Металісту в матчі чемпіонату України. Не допомогло рівненській команді й те, що арбітр призначив пенальті у ворота їх суперника.

Для Вереса це був другий домашній матч в Рівне на стадіоні "Авангард" після його реставрації. Але і в другому матчі команда не змогла перемогти. В першій грі Верес зіграв внічию з Рухом, а цього разу програв Металісту.

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Обидва голи, які були забити у ворота Вереса, стали наслідком провалу в захисті команди. Особливо під час першого голу, коли відзначився Прядун. Одразу декілька гравців Вереса не змогли вибити м'яч з власного штрафного, і в підсумку він відлетів до Прядуна, який і забив.

Коли ж забивав Каплієнко, то він пробив повз трьох гравців та голкіпера, відправивши м'яч у ворота.

Верес же свій гол забив з пенальті. Його призначили за падіння Шарая у штрафному. Впав він, коли біг до м'яча поруч з Демченком. Арбітр Віктор Копієвський вирішив, що гравець Металіста сфолив, тож призначив пенальті. Хоча повтор показав, що фолу з боку Демченка не було.

Відео з призначенням пенальті у ворота Металіста

Удар з 11-метрової позначки реалізував Кльоц. Це його третій гол за команду в цьому сезоні.