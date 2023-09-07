Так не можна бити в матчі з Англією: Яремчук розсмішив невдалим ударом на тренуванні – відео

Національна збірна України продовжує підготовку до вересневих матчів з Англією та Італією. Під час тренувальних занять з гравцями трапляються кумедні ситуації.

Під час одного з тренувань збірної України новачок Валенсії Роман Яремчук відпрацьовував удар злету. Форвард намагався влучити у дальній кут воріт Георгія Бущана, але щось пішло не так.

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Складний за виконанням удар не дуже вдався українському бомбардиру. Замість сітки воріт Бущана м’яч полетів у сторону оператора, який знімав тренування.

На щастя, оператор та об’єктив камери серйозно не постраждали, а Роман забезпечив кілька хвилин гарного настрою.

Дивіться "гарматний удар" Яремчука. Увага! Нецензурна лексика! 18+

Нагадаємо, що Роман Яремчук на умовах оренди поповнив склад іспанської Валенсії. За "кажанів" українець гратиме до 30 червня 2024 року.

Збірна України 9 вересня у Вроцлаві зіграє проти Англії матч відбору Євро-2024. Вересневий цикл матчів завершить поєдинок з Італією 12 вересня.