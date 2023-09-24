Найтехнічніші гравці би спіймались за голову: Кочергін забив неймовірним гол за Ракув – відео

Владислав Кочергін продовжує демонструвати свій клас у Польщі. Українець відзначився неймовірним м'ячем.

Владислав Кочергін забив за Ракув у крайньому матчі ченстоховського колективу. Українець потішив фанатів феєричним виконанням, пише 24 Канал.

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Відразу взявся за справу

Ракув зустрівся із місцевим Рухом в рамках 9-го туру польського чемпіонату та видали шикарний матч, у якому команди забили 8 м'ячів (3:5 на користь команди українця). Владислав Кочергін розпочав матч на лаві запасних, проте у складі ченстоховського колективу було кому творити феєрію на футбольному полі. Діло в тому, що 18-річний Давід Драхал відповів хет-триком на ранній гол Руху.

Кочергін ж з'явився на полі на 79-ій хвилині зустрічі за рахунку 3:4, коли його колектив досить так розслабився. Та от український півзахисник вирішив взяти все у свої руки та поставити крапку в матчі на користь ченстоховського колективу. Кочергін відзначився шикарним голом, спершу уникнувши офсайду, згодом накрутивши двох захисників Руху та елегантно перекинувши голкіпера суперника. Техніка українці точно в порядку.

Даний гол став другим для Кочергіна в чемпіонаті Польщі у нинішній кампанії та четверти у всіх змаганнях.

Відеоогляд матчу (гол Владислава на 2:00):

Варто відзначити, що чинний чемпіон Польщі Ракув йде на 3-му місці в турнірній таблиці (16 очок), відстаючи від лідера на 3 бали, проте маючи в активі ще два матчі в запасі. До того ж ченстоховський колектив виступає у Лізі Європи, а от у стартовому матчі міжнародного турнірну поступився Аталанті із рахунком 2:0.