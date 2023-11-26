Ремейк Руні: фантастичний гол "ножицями" вінгера МЮ у ворота Евертона – відео шедевра

Аргентинський гравець Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо забив дивовижний за красою гол. Очевидно, що 19-річному юнаку не давали спокою лаври легендарного Вейна Руні.

У неділю, 26 листопада, у 13-му турі чемпіонату Англії Евертон Віталія Миколенка приймав на "Гудісон Парк" Манчестер Юнайтед. Гості дуже швидко відкрили рахунок у матчі, пише 24 Канал.

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На 3-й хвилині поєдинку "червоні дияволи" провели стрімку атаку. Захисник МЮ Діогу Далот виконав чудову передачу в штрафний майданчик "ірисок" на Алехандро Гарначо. 19-річний аргентинець неймовірним ударом "ножицями" відкрив рахунок у зустрічі.

Відео фантастичного голу Гарначо

Цей гол нагадав шедевр легендарного Вейна Руні. 12 лютого 2011 року в манчестерському дербі нападник Юнайтед забив переможний м'яч на 78-й хвилині.

Відео голу Руні