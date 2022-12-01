Іспанець Мората забив третій м'яч на ЧС-2022: відео ефектного голу у ворота "самураїв"

1 грудня на чемпіонаті світу 2022 відбуваються матчі третього туру групового раунду. У поєдинку групи Е зустрічаються збірні Іспанії та Японії.

Футболісти збірної Іспанії не стали відкладати справу у довгу шухляду і відкрили рахунок вже на 11-й хвилині поєдинку.

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Правий захисник "фурії рохи" Сезар Аспілікуета виконав навісну передачу в штрафний майданчик, на яку відгукнувся Альваро Мората. Удар головою нападника мадридського Атлетіко був бездоганним.

Відео голу Морати

Варто відзначити, що цей гол став для Морати третім на ЧС-2022. За цим показником він зрівнявся з кращими бомбардирами Мундіалю: Кіліаном Мбаппе (Франція), Коді Гакпо (Нідерланди), Маркусом Рашфордом (Англія) та Еннером Валенсією (Еквадор).

В паралельному матчі групи Е боротьбу за вихід до плей-оф ведуть збірні Німеччини та Коста-Рики.