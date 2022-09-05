Ексгравець Шахтаря забив курйозний автогол і порадував Маліновського – відео

Марлон невдало підставився під простріл у матчі з Аталантою та зрізав м'яч у власні ворота. Для його Монци це обернулось п'ятою поразкою поспіль.

Монца – Аталанта 0:2

Голи: Гейлунд, 57, Марлон, 65 (аг)

У понеділок, 5 вересня, завершуються матчі п'ятого туру чемпіонату Італії. Одним з поєдинків дня стала битва новачка еліти Монци та претендента на чемпіонство Аталанти, пише 24 канал.

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Команда Сільвіо Берлусконі стартувала з чотирьох поразок поспіль, хоча активно провела літню трансферну кампанію. У клуб прийшли майже 20 гравців, серед яких і колишній захисник Шахтаря Марлон.

Самостріл Марлона

На матч проти Аталанти бразилець вийшов у стартовому складі і відзначився першою результативною дією за Монцу. Щоправда, нею став автогол.

У середині другого тайму Марлон невдало підставився під простріл і м'яч від нього відлетів у ворота. Це був вже другий гол у матчі. За 8 хвилин до цього рахунок відкрив Гейлунд.

Як Марлон забив у свої ворота:

Цей гравець у складі Штурма не так давно протистояв Динамо у кваліфікації ЛЧ. Потрапив у старт і Руслан Маліновський, який провів на полі 71 хвилину.

Аталанта – лідер Серії А

Ця перемога дозволила Аталанті вийти на перше місце в Серії А. Маючи 13 очок, команда Джанпьєро Гасперіні випереджає Наполі та Мілан на два бали.

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Нагадаємо, що Аталанта цього року не грає в єврокубках. У минулому сезоні бергамаски зайняли аж 8 місце в чемпіонаті Італії.

Цього сезону Руслан Маліновський відіграв всі 5 матчів за Аталанту. На рахунку українця – 1 гол та 1 асист.