Перший м'яч віцечемпіонів на Мундіалі-2022: відео голу Крамарича у ворота Канади

Нападник збірної Хорватії Андрей Крамарич забив перший гол на ЧС-2022. Наприкінці першого тайму матчу проти Канади форвард зрівняв рахунок.

Срібний призер ЧС-2018 збірна Хорватії проводить поєдинок проти Канади. Північноамериканська збірна першою відкрила рахунок у матчі вже на 2-й хвилині.

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"Картаті" змогли організувати свою відповідь "кленовим" на 36-й хвилині зустрічі. Форвард німецького Гоффенгайму Андрей Крамарич (Хорватія) ударом із близької відстані відправив м'яч в правий нижній кут воріт, не залишивши шансів голкіперу канадців.

Відео голу Крамарича

Цей гол хорватського нападника став першим для віцечемпіона світу на Мундіалі-2022.