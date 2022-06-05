Відчуваю порожнечу, – засмучений Петраков прокоментував невихід України на ЧС-2022

Українська збірна не змогла зробити цей останній крок на шляху до Катару. Олександр Петраков дуже коротко прокоментував поразку проти Уельсу.

На наставнику "не було обличчя"

Головний тренер "синьо-жовтих" не був багатослівним у післяматчевому інтерв'ю в ефірі "Головна команда". Олександр Петраков запевнив, що його команда віддала на полі усі сили, щоб пробитись на чемпіонат світу-2022, але не вдалось, пише 24 канал.

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Спустошений наставник зауважив, що цього дня футбольний бог був на стороні суперника.

Що відчуваю в душі? Порожнечу. Чи справедливий рахунок матчу? Не можу сказати... Що сказати? Закономірно. Збірна Уельсу заслужено проходить далі? Вони перемогли, значить заслужено. Що можу передати вболівальникам? Хлопці зробили все, що могли, комусь щастить, комусь ні. Сьогодні пощастило Уельсу,

– сказав Петраков.

На жаль, єдиний гол вирішив переможця поєдинку. Прикрий автогол Андрія Ярмоленка після подачі зі штрафного від Гарета Бейла вивів Уельс на чемпіонат світу-2022. Україна не змогла здобути путівку у Катар.

У червні "синьо-жовті" зіграють три поєдинки у груповому раунді Ліги націй. Вже 8 червня наші хлопці зіграють на виїзді проти Ірландії. Далі два домашні поєдинки, які відбудуться у Польщі – проти Вірменії (11 червня) та Ірландії (14 червня).