Участь під питанням через допуск росіян: пройшло засідання Президії Федерації фехтування України

Федерації фехтування України вирішила підняти важливе питання. Все через допуск до міжнародних змагань росіян та білорусів.

Сьогодні, 13-го березня, в онлайн-форматі відбулося термінове засідання Президії Федерації фехтування України. На ньому було підняте питання участі українських фехтувальників на міжнародній арені.

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Не вдалось визначитись

Головною метою на порядку денному було визначення дій ФФУ у напрямку оскарження рішення Конгресу Міжнародної федерації фехтування. FIE вирішила з другої половини квітня повернути представників Росії та Білорусі до міжнародних змагань під егідою Міжнародної федерації фехтування. До того ж було підняте питання участі у цих змаганнях національної збірної команди України. Виступити мали змогу не тільки представники Президії, а й запрошені старші тренери та спортсмени. Після тривалої дискусії було прийнято рішення продовжити обговорення 20-го березня 2023-го року.

Хто взяв участь у засіданні