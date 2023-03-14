Участь під питанням через допуск росіян: пройшло засідання Президії Федерації фехтування України
Джерело:Федерація фехтування України
Федерації фехтування України вирішила підняти важливе питання. Все через допуск до міжнародних змагань росіян та білорусів.
Сьогодні, 13-го березня, в онлайн-форматі відбулося термінове засідання Президії Федерації фехтування України. На ньому було підняте питання участі українських фехтувальників на міжнародній арені.
Варте уваги Про божевілля МОК, ЧЄ-2023 та омріяну перемогу України у війні проти Росії: інтерв'ю з Магучіх
Не вдалось визначитись
Головною метою на порядку денному було визначення дій ФФУ у напрямку оскарження рішення Конгресу Міжнародної федерації фехтування. FIE вирішила з другої половини квітня повернути представників Росії та Білорусі до міжнародних змагань під егідою Міжнародної федерації фехтування. До того ж було підняте питання участі у цих змаганнях національної збірної команди України. Виступити мали змогу не тільки представники Президії, а й запрошені старші тренери та спортсмени. Після тривалої дискусії було прийнято рішення продовжити обговорення 20-го березня 2023-го року.
Хто взяв участь у засіданні
- Михайло Ілляшев, Сергій Міщенко, Наталія Конрад, Григорій Крісс, Ольга Харлан, Олена Шевчук, Ярослав Гуріненко, Василь Гавадзин, Олексій Шаблій, Лариса Павленко, Владислав Бойков, Зоряна Семеряк, Дмитро Моргун, Сергій Горецький, Михайло Пантьо, Андрій Макарущенко, Олександр Васютін, Людмила Шкалікова, Сергій Комаров.