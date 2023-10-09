Близькі до ще однієї втрати: Україна розпочала підготовку до відбору на Євро-2024

Збірна України з футболу розпочала тренувальний збір у чеській Празі. Саме там вже 14 жовтня команда Сергія Реброва проведе свою номінально "домашню" гру відбору до Євро-2024 проти Північної Македонії.

8 жовтня велика частина національної команди взяла курс зі столиці України до Перемишля, аби далі автобусом дістатись аеропорту у Жешуві. Вже у Польщі до розташування збірної доєднались асистент головного тренера Вісенте Гомес, а також футболісти Шахтаря – Микола Матвієнко та Олександр Зубков.

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Старт підготовки до важливих матчів

Вже у готелі на "синьо-жовтих" чекали ще один помічник керманича Гліб Платов та півзахисник Шахтаря Георгій Судаков. Окремо із Лісабону прилетіли голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін та Рустам Худжамов, який нещодавно розпочав співпрацю із "орлами" щодо воротарських рукавиць.



Збірна України з футболу / Фото УАФ, Павло Кубанов

По обіді у Празі до збірної доєднались капітан Шахтаря Тарас Степаненко, опорник бельгійського Вестерло Сергій Сидорчук та тренер Альберто Босх.

Вже ввечері 8 жовтня підопічні Реброва провели своє перше тренування у столиці Чехії. У розпорядженні Сергія Станіславовича було 12 футболістів. Поза загальною групою у тренажерному залі тренувався центрбек Динамо Денис Попов, який продовжує відновлюватись від м'язової травми стегна. У збірній сподіваються, що захисник встигне повноцінно відновитись та допомогти команді у жовтневих поєдинках.



Тренування збірної України / Фото УАФ, Павло Кубанов

Ввечері 8 жовтня до української збірної приїдуть інші футболісти-легіонери. Тому вже 9 жовтня "синьо-жовті" у майже повному складі готуватиметься до найближчої гри проти північних македонців.

Останніми у збірну прибудуть Олександр Зінченко, Богдан Михайліченко та Дмитро Різник, який замінив у заявці Ребров травмованого Андрія Луніна.



Підготовка до відбору на Євро-2024 / Фото УАФ, Павло Кубанов

Відзначимо, що через ушкодження жовтневі матчі збірної України пропустить капітан команди Андрій Ярмоленко. Його у заявці замінив нападник Сандерленда Назарій Русин. Також у національну команду довикликали центрального захисника Дніпра-1 Олександра Сватка.