Італія посипалася: ключовий гравець "Скуадри Адзурри" вибув напередодні матчу з Україною

Збірна Італії розпочала підготовку до вирішальних матчів відбору Євро-2024 проти Північної Македонії та України. Проте "Скуадру Адзурру" не залишають кадрові проблеми.

На тренувальний збір перед матчами кваліфікації ЧЄ-2024 головний тренер Італії Лучано Спаллетті викликав 29 футболістів. Четверо зі списку не зможуть допомогти команді в найближчих поєдинках.

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Півзахисник Ювентуса залишив табір збірної

Спочатку через травми вибули воротар Алекс Мерет (Наполі), а також захисники Рафаел Толой (Аталанта) і Давід Калабрія (Мілан). Проте на цьому неприємності для Спаллетті не завершилися.

За повідомленням італійських ЗМІ, розташування збірної залишив опорний півзахисник Ювентуса Мануель Локателлі. 25-річний футболіст отримав травму під час матчу 12-го туру Серії А проти Кальярі (2:1). Вердикт медиків збірної виявився невтішним для тренерського штабу "Скуадри Адзурри". Тож Локателлі змушений був покинути базу збірної Італії в Коверчано та повернутися в клуб.

Зазначимо, що Мануель Локателлі зіграв за збірну Італії 26 матчів та забив 3 голи. Хавбек брав участь в першому поєдинку проти України у відборі Євро-2024.

Матч збірних України та Італії відбудеться 20 листопада в Леверкузені на "БайАрені". Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.