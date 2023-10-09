Динамівець розповів, як втрати Циганкова і Ярмоленка вплинуть на гру збірної України

Збірна України з футболу розпочала підготовку до двох жовтневих матчів відбору на Євро-2024. На жаль, "синьо-жовтим" не вдалось уникнути кадрових втрат.

Через різноманітні ушкодження Сергій Ребров не зможе розраховувати на двох лідерів – Віктора Циганкова та капітана збірної Андрія Ярмоленка. Також через проблеми зі спиною випав із обойми національної команди голкіпер Реала Андрій Лунін.

До теми Близькі до ще однієї втрати: Україна розпочала підготовку до відбору на Євро-2024

Караваєв: Навіть попри такі втрати, у збірній велика конкуренція

Правий захисник Динамо Олександр Караваєв прокоментував кадрові втрати збірної України напередодні двох матчів відбору на Євро-2024 у жовтні. Фланговий оборонець "синьо-жовтих" зауважив, що втрата Циганкова та Ярмоленка є великою для збірної, адже в останній поєдинках обидва відзначались результативними діями у своїх клубах.

На думку Караваєва, Ребров зможе знайти гідну заміну лідерам, які вибули з гри.

Навіть попри такі втрати, у збірній велика конкуренція. У гарній формі, наприклад, Олександр Зубков. Приїде Назарій Русин, який може без проблем відіграти на будь-якому фланзі або на вістрі атаки. Щодо мене, то я готовий зіграти на будь-якій позиції, де мене побачить тренерський штаб,

– розповів Караваєв.

Також Олександр додав, що відсутність лідерів додатково мотивує інших футболістів, які приїжджають у збірну, аби допомогти команді.

"У нас сильний тренерський штаб, який розбирає кожну гру. Нам показують і наші матчі, і матчі суперників. Готуємося ретельно й усе розуміємо. Тобто теоретично й фізично ми повністю готові, а вже на футбольному полі маємо продемонструвати стовідсоткову концентрацію, щоб усе вийшло якнайкраще й реалізувалися тренерські настанови", – заявив оборонець киян.

Відзначимо, що Сергій Станіславович довикликав замість травмований Циганков і Ярмоленка у збірну Олександра Піхальнока та вищезгаданого Назарія Русин. Також довиклик у національну команду отримав центрбек Дніпра-1 Олександр Сваток.

На жаль, продовжує своє відновлення центральний захисник Динамо Денис Попов, хоча той тренується індивідуально у таборі збірної.

Вже 14 жовтня збірна України прийме Північну Македонію, а 17-го жовтня зіграє на виїзді проти Мальти у відборі на Євро-2024. До цих поєдинків "синьо-жовті" набрали 7 балів та йдуть на третьому місці у групі. Стільки ж очок у другої Італії та четвертих північних македонців.