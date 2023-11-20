Без "джокера", але з дебютантом: заявка України на ключову битву за Євро-2024 проти Італії

У понеділок, 20 листопада, визначиться, яка збірна групи "С" із другого місця вийде на Євро-2024. Сергій Ребров вже оголосив заявку на ключову гру проти Італії.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров включив у заявку 23-х футболістів. Загалом троє гравців будуть спостерігати за ключовим матчем із трибун "БайАрени".

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Не обійшлось без несподіванки від Реброва

Мова йде про дебютанта збірної Максима Таловєрова, динамівця Олександра Караваєва та "гірника" Єгора Назарини.

Найбільше тут здивувала відсутність у заявці Караваєва, який перетворився у справжнього "джокера" головної команди країни.

Натомість у заявку від Реброва потрапив інший дебютант – Владислав Дубінчак, який представляє київське Динамо.

Заявка збірної України:

1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Валерій Бондар, 4. Олександр Сваток, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Георгій Судаков, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Данило Сікан, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Олександр Піхальонок, 19. Олександр Тимчик, 20. Олександр Зубков, 21. Владислав Дубінчак, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

Ключовий матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада о 21:45 на леверкузенській "БайАрені". Номінально це буде домашня гра для українців.

Перша зустріч між цими збірними у відборі на Євро-2024 закінчилась перемогою "скуадри адзурри" на "Сан-Сіро" 2:1. Тоді єдиний гол у складі України забив її капітан Андрій Ярмоленко, який пропускає певний період сезону через травму.

Україні Реброва, яка вже гарантувала собі вихід у плей-офф за Євро, влаштує лише перемога, щоб із другого місця групи вийти на чемпіонат Європи-2024. Адже Італія теж має 13 очок, але йде на другому місці у групі. Натомість команді Лучано Спаллетті буде достатньо зіграти внічию у Німеччині.